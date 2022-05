Mourinho tenta il doppio colpo: è già sfida alla Juve

Il calciomercato è già vivo e potrebbe riservarci diverse sorprese. Mourinho tenta il doppio colpo in Germania, ma occhio alla Juve

È tempo di caldo e calciomercato, come ogni estate, ma la sensazione è che questa la sentiremo parecchio. E non solo per le alte temperature.

Tra le big non abbiamo avuto e non avremo nuovi ribaltoni in panchina, mentre tra i calciatori diverse novità dovrebbero esserci. E ora parliamo di Roma. I giallorossi, dopo la vittoria della Conference League, sono attesi dalla prova di affari e trattative. Già diversi nomi sono finiti sul taccuino di Tiago Pinto e di José Mourinho, anche se ancora non ci sono vere e proprie accelerazioni. Oggi attenzione soprattutto ai colpi provenienti dalla Bundesliga, dove la Roma potrebbe attingere per migliorare sensibilmente la sua rosa. Ma andiamo con ordine e parliamo del primo prospetto. Secondo quanto riporta ‘Sky Deutschland’, nel mirino dei giallorossi è finito Sasa Kalajdzic. Parliamo di un attaccante classe 1997 che già un anno fa era in orbita Roma, e ve l’avevamo raccontato. Parliamo di un ragazzo che è sempre piaciuto alla società, ma la concorrenza resta forte. Non è l’unico profilo da tenere d’occhio.

La Roma ne vuole due, ma occhio alla Juve

Oltre al calciatore dello Stoccarda, un altro profilo potrebbe fare particolarmente comodo ai freschi vincitori della Conference. E questo è un cavallo di ritorno, visto che in Italia se n’è parlato in molte occasioni. Stiamo parlando di Filip Kostic. Si tratta di un esterno mancino, l’anno scorso vicino alla Lazio, e che ora è finito anche nel mirino della Roma. I giallorossi, però, non sono i soli ad aver puntato l’esterno. La Juve, infatti, è forte sul ragazzo: vi stiamo riferendo passo dopo passo lo stato della trattativa. Sicuramente dell’interesse giallorosso dobbiamo tener conto, ma oggi la Vecchia Signora ha già fatto dei passi importanti per il calciatore.