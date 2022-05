Juventus, altro colpo: sorpasso alla big e doppia formula

La Juventus sonda svariate piste di mercato, nuova accelerazione per un colpo in Serie A: la doppia formula prevista dai bianconeri

Non soltanto Pogba e Di Maria, per la Juventus sono diverse le piste molto calde in questi giorni di mercato già importanti per mettere le basi per la prossima stagione. Che dovrà essere quella del riscatto nei pensieri di tutti, in bianconero.

Due quarti posti consecutivi in campionato non possono essere ritenuti soddisfacenti. E per di più, questa stagione, per la prima volta dal 2010/2011, si è conclusa senza nemmeno un trofeo in bacheca. La rivoluzione è già stata avviata sancendo diversi addii, Allegri attende rinforzi di spessore in vari reparti per ripartire, nella prossima annata, a caccia dello scudetto e di un percorso migliore in Europa. Tra i nomi maggiormente seguiti dalla dirigenza, una delle autentiche rivelazioni della Serie A appena conclusa.

Calciomercato Juventus, sprint per Molina: il doppio piano bianconero

Calciomercato.it vi aveva raccontato già tempo fa dell’interessamento della Juventus per Nahuel Molina. La concorrenza di altre squadre per l’esterno argentino, autore di 8 gol e 5 assist con la maglia dell’Udinese, non spaventa, anzi. ‘Tuttosport’ oggi spiega che l’intenzione sarebbe mettere la freccia sull’Atletico Madrid, altra squadra segnalata fortissima sul giocatore. Nel viaggio a Londra di un paio di settimane fa, Cherubini avrebbe incontrato la famiglia Pozzo, che in Inghilterra gestisce anche il Watford. Nel summit, si sarebbe discusso delle cifre dell’operazione e della possibilità di inserire una contropartita a favore dell’Udinese. Ai friulani piace Ranocchia, che però la Juventus vorrebbe trattenere. C’è fiducia, a Torino, nella possibilità di mettere in piedi una operazione con una formula creativa. In casa Udinese, poi, Allegri, come raccontato da CM.IT, vorrebbe bloccare il promettentissimo Udogie.