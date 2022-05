Doccia gelata francese: “Juve, manca l’accordo”

L’amore tra Paul Pogba e la Juventus è ancora tutto da consumare. L’affare è aperto e dalla Francia raffreddano anche leggermente gli entusiasmi

La Juventus è da tempo già al lavoro sulla prossima sessione estiva di calciomercato, con particolare riferimento al centrocampo che potrebbe subire un restyling importante. Nello specifico a tenere banco è il destino di Paul Pogba, sogno mai troppo celato dei tifosi bianconeri che da anni sperano di rivederlo a Torino, e che proprio questa estate potrebbero veder esaudito questo desiderio, in quanto come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, c’è grande fiducia per il ritorno del centrocampista alla Continassa.

Il contratto di Pogba col Manchester United sta per esaurirsi definitivamente e le cifre di una possibile intesa si aggirano sui 7,5 milioni di parte fissa più bonus per arrivare ai 10 milioni netti a stagione, che dovrebbero andare a legare il ‘polpo’ alla Juve. Eppure non è tutto così scontato, perchè dalla Francia c’è chi prova a smorzare gli entusiasmi.

Calciomercato Juventus, dalla Francia entusiasmi leggermente raffreddati: manca ancora l’accordo con Pogba

Pogba al momento si gode le sue vacanze in quel di Miami in attesa poi di andare ad esplorare in via definitiva quello che sarà il suo futuro, e che potrebbe quindi condurlo ad un ritorno in bianconero. Eppure ieri dalla Francia ‘Rmc Sport’ ha provato a raffreddare leggermente gli entusiasmi per il ‘Pogback‘, evidenziando come il centrocampista transalpino non abbia ancora alcun accordo trovato con la sua ex squadra, e come ci sia ancora tanta strada da superare per arrivare all’obiettivo finale.

Ricordiamo che in Francia era stato accostato anche al Paris Saint Germain, in merito al quale però era stata registrata una frenata, soprattutto a margine del caso Mbappe poi risolto nel migliore dei modi. Al netto di quanto filtra dalla patria di Pogba, la realtà è che la Juventus resta in pole position per riportare ‘a casa’ l’ormai ex Manchester United, pronto a cambiare nuovamente maglia. La missione resta chiudere il prima possibile per evitare brutte sorprese.