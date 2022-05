Di Maria, Pogba e non solo: l’ultimatum di Allegri

Allegri ha chiesto delle garanzie sul mercato alla Juventus: non solo Di Maria e Pogba, ora la dirigenza è sotto pressione

La stagione dei bianconeri è stata deludente sotto ogni punto di visto e il primo ad esserne consapevole è proprio Massimiliano Allegri: l’anno prossimo la ‘Vecchia Signora’ vuole tornare subito ad alzare un trofeo.

Per riuscire a farlo, il tecnico livornese avrebbe chiesto un mercato di grande spessore per costruire una rosa in linea con la sua filosofia. Una direzione che la Juventus sembra aver imboccato già in queste ultime settimane: come raccontato su queste pagine, c’è grande fiducia riguardo al ritorno di Paul Pogba a parametro zero e anche per Di Maria i bianconeri continuano a muoversi, anche se a piccoli passi. Sarebbe pronto l’arrivo dell’argentino a scaldare particolarmente Massimiliano Allegri, che avrebbe posto un ultimatum alla società.

Calciomercato Juventus, subito Di Maria e Pogba | Ultimatum di Allegri alla società

Nel corso della diretta di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha parlato del mercato dei bianconeri e ha menzionato un retroscena che potrebbe avere dei risvolti molto interessanti. “Allegri sta spingendo per Di Maria e pretende che sia vada alla chiusura, troverebbe delittuoso non arrivare alla fumata bianca. Questo potrebbe creare, nel caso, qualche problema con la dirigenza”. Il tecnico livornese, quindi, si aspetta di avere a disposizione il ‘Fideo’ nella prossima stagione: un uomo chiave per rifornire a dovere Dusan Vlahovic di palle-gol.

Anche sulle altre mosse della Juventus, Momblano ha rivelato di un Allegri particolarmente presente: “Su Pogba si è speso personalmente, mentre il difensore centrale, dopo Chiellini, non può essere un esperimento, nonostante parli molto bene di Gatti, ci crede”. Quella del centrale difensivo è un’operazione molto delicata, ma che i bianconeri vorrebbero completare nel migliore dei modi. “Acerbi è l’estrema ratio. Bonucci e de Ligt non è la coppia ideale. Koulibaly è una candidatura enorme, non è un’operazione impossibile, ma possono esserci altre soluzioni in giro per l’Europa”. Insomma, come detto su Calciomercato.it, non è da escludere la soluzione Koulibaly per la Juventus: attenzione, però, anche ad altri profili in giro per l’Europa.