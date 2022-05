Pescano in casa Inter: doppio addio per Inzaghi

Diversi i giocatori in uscita all’Inter, non solo Perisic. Due pedine della rosa di Inzaghi potrebbero cambiare maglia in estate

L’Inter si prepara a dire addio a Ivan Perisic, ormai diretto a grandi passi verso il Tottenham in Premier League dell’ex Antonio Conte.

Non sarà l’unica partenza nella rosa di Simone Inzaghi, visto che anche Vidal e Sanchez sono in uscita così come Vecino e Ranocchia. In bilico invece resta il futuro di Stefano Sensi, che rientrerà alla base dopo il prestito alla Sampdoria. Il centrocampista ex Sassuolo vuole ritagliarsi uno spazio importante in nerazzurro, ma se così non fosse è pronto a vagliare alter opportunità per riguadagnarsi un posto in Nazionale.

Sulle tracce di Sensi ci sarebbe in primis la Fiorentina come scrive il quotidiano ‘La Nazione’. La compagine viola si separerà molto probabilmente da Torreira, che difficilmente sarà riscattato dai viola come raccontatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it. Italiano e la dirigenza gigliata sono a caccia perciò di un sostituto all’altezza in mediana e avrebbero messo gli occhi appunto sul giocatore dell’Inter, accostato al sodalizio di Commisso già in passato.

Calciomercato Inter: Sensi e Gagliardini nei radar della Fiorentina

Inoltre, nei pensieri della Fiorentina ci sarebbe spazio anche per Roberto Gagliardini sempre in casa Inter. L’ex Atalanta resterebbe una pedina sacrificabile per Marotta e Inzaghi, considerando anche il contratto in scadenza tra un anno. Per un’offerta ragionevole – aggiunge sempre il quotidiano toscano – l’attuale centrocampista nerazzurro potrebbe fare le valigie e tentare una nuova nuova avventura in riva all’Arno.