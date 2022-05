CM.IT – Perisic vicinissimo al Tottenham: c’è la data

Il verdetto sul futuro di Ivan Perisic sta per arrivare: il croato è vicino al Tottenham, offerto un contratto biennale

L’Inter ha fatto la sua offerta nel vertice andato in scena ad inizio settimana con l’agente di Perisic, ora attende la risposta dell’esterno croato.

Una risposta che può essere negativa: come raccolto da Calciomercato.it, infatti, Ivan Perisic è vicinissimo al Tottenham di Antonio Conte. Tra i protagonisti della stagione della squadra di Simone Inzaghi, autore di 10 gol e nove assist complessivi, l’ex Wolfsburg a 33 anni potrebbe fare il suo debutto in Premier League e lasciare l’Italia dopo sette stagioni. Anni, intervallati dall’esperienza al Bayern Monaco, in cui Perisic ha vestito per 254 volte la maglia nerazzurra, dimostrando anche una grande capacità di adattamento, diventando un esterno a tutta fascia proprio con Conte.

Calciomercato Inter, Perisic vicino al Tottenham: i dettagli

Ora il tecnico salentino è pronto ad accoglierlo al Tottenham. Gli ‘Spurs’ hanno proposto un contratto biennale da 5,5 milioni di euro a stagione, una offerta che potrebbe mettere fuori causa la società nerazzurra, indirizzando il croato verso Londra. La parola fine alla vicenda non è ancora arrivata ma non bisognerà attendere molto: la risposta definitiva, infatti, è attesa per lunedì.