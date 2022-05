VIDEO CM.IT | Perisic-Inter, vertice terminato: “Rinnovo? Vediamo…”

Sono ore decisive per il futuro di Ivan Perisic. L’entourage del croato è arrivato in sede, dove ora è terminato l’incontro con l’Inter per il rinnovo

Se n’è parlato tanto, ora è il momento del faccia a faccia decisivo per Ivan Perisic e l’Inter. Una storia d’amore che ormai dura da tanto e con qualche titubanza, ma che i nerazzurri vogliono prolungare, esattamente come il contratto del croato.

Anche ieri, nel giorno più difficile da gestire, l’esterno non ha tradito, firmando il gol che ha aperto i giochi contro la Sampdoria. Non è servito a portare a casa lo scudetto, ma è l’ennesima prova di quanto quest’anno l’ex Bayern Monaco sia stato devastante. Negli ultimi giorni, sono circolate diverse ipotesi sul futuro di Perisic, dalla Juventus al Chelsea, ma senza scartare l’ipotesi permanenza. Oggi è la data da cerchiare sul calendario per decidere il destino dell’esterno.

Inter, incontro terminato per il rinnovo di Perisic

Ora l’Inter ha fatto la sua mossa, quella concreta per trattenere il calciatore oltre il termine attuale del contratto, cioè 30 giugno 2022. Negli scorsi giorni, vi abbiamo riportato come stavano le cose. I nerazzurri mettono sul tavolo la loro offerta, sperando di trattenere uno dei suoi calciatori migliori. Come potete vedere nel video in basso, l’agente del croato Frane Jurcevic e l’avvocato di fiducia sono in sede, dove è iniziato il summit per il rinnovo. Secondo quanto ci risulta, c’è cauto ottimismo per la fumata bianca. È tempo di rinnovo, l’Inter ci crede e non vuole mollare uno dei suoi calciatori più importanti.

🎥 🇭🇷 #Inter – Vertice decisivo per il futuro e il possibile rinnovo di Ivan #Perisic: l’agente del croato (Frane Jurcevic) e l’avvocato di fiducia in sede per incontrare la dirigenza nerazzurra, summit in corso 📲@calciomercatoit pic.twitter.com/taL8Yvlqoz — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 23, 2022

E sono arrivati poi ulteriori aggiornamenti sul destino di Perisic. Il vertice terminato, dopo un’ora abbondante, tra l’entourage del croato e la dirigenza interista: “Rinnovo? Vediamo…”, la battuta telegrafica (sorridendo) dell’agente del croato Jurcevic. Lo potete vedere nel nostro video in basso.