CM.IT | Perisic, la Juve e il rinnovo con l’Inter: la situazione

L’ultima offerta che l’Inter ha fatto a Perisic è un biennale da 4 milioni netti più bonus

“Mai arrendersi, concentrato sul finale di domenica”. Sui social Perisic prova a caricare l’ambiente Inter in vista dell’ultima gara della stagione allontanando le voci di mercato che lo vedono grande protagonista. In scadenza di contratto a giugno, il croato è finito nel mirino della Juventus che, a proposito di parametri zero, è già in trattativa con Paul Pogba e Angel Di Maria. Per l’argentino sono stati fatti passi concreti.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, Perisic non avrebbe alcuna remora a traslocare dall’Inter alla Juve. Tradotto: è pronto ad ascoltare, ed eventualmente a prendere in considerazione una proposta da parte dei bianconeri. Vista anche l’età, 33 anni compiuti a febbraio, per lui si tratta dell’ultimo grande contratto della carriera e quindi punta ad ottenere il massimo possibile. L’estate scorsa chiedeva 6 milioni netti per tre anni, negli ultimi mesi ha abbassato le pretese, comunque non inferiori ai 5 milioni. Per lui si è parlato pure del Chelsea, ma al momento i ‘Blues’ non hanno ancora un management.

Calciomercato Inter, incontro con agente Perisic settimana prossima

Va detto che il rinnovo con l’Inter è ancora possibile, nonostante le sue dichiarazioni al veleno dopo la finale di Coppa Italia. L’ottimismo palesato da Marotta di recente non è casuale, ci sono ancora margini per un accordo. A conferma di ciò anche l’incontro fissato per la prossima settimana col suo agente Frane Jurcevic. L’Inter potrebbe fare un ulteriore sforzo alzando, magari con qualche bonus, l’ultima offerta (già importante) da 4 milioni netti più bonus (circa 500mila euro) per le prossime due stagioni.