Inzaghi ‘chiama’ e lo scippa al Milan: svolta per l’attaccante

Possibile derby di calciomercato tra Milan e Inter: Simone Inzaghi si muove in prima persona Simone Inzaghi

La stagione per Milan e Inter è andata in archivio solamente sette giorni fa, ora è tempo di pensare al futuro.

Un futuro che chiaramente passa anche dal calciomercato. I rossoneri devono prima risolvere le questioni societarie, con un passaggio di proprietà davvero imminente, per poi tuffarsi sugli acquisti.

I nerazzurri, invece, devono fare i conti con i possibili addii di alcuni calciatori importanti. La partenza di Ivan Perisic, direzione Tottenham, è ormai cosa fatta. Il giocatore ha detto sì ad Antonio Conte ma potrebbe non essere l’unico a fare le valigie. I tifosi temono un’estate simile a quella dell’anno scorso, in cui hanno perso Hakimi e Lukaku. Ora c’è il forte rischio che ad andar via sia almeno uno tra Bastoni, Skriniar, Barella e Lautaro Martinez.

Beppe Marotta sta comunque lavorando alle entrate. L’Inter, così come il Milan è alla ricerca di occasioni che possano rafforzare la rosa.

Calciomercato Milan e Inter: derby per Belotti

Si guarda soprattutto all’attacco. I nerazzurri, come è noto, stanno tenendo d’occhio la situazione Paulo Dybala, così come quella legata a Lukaku. Non è un segreto che il belga ha voglia di far ritorno a Milano per vestire il nerazzurro, ancora una volta.

Il Milan, invece, deve fare i conti con l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese vuole continuare a giocare. Non è intenzionato a ritirarsi, come confermato oggi da Stefano Pioli.

Si attende l’arrivo di Divock Origi, già nei prossimi giorni ma potrebbe non essere l’unico. Ecco perché sia il Milan che l’Inter, come racconta Repubblica.it, sarebbero sulle tracce di Belotti. Sarebbe stato direttamente Simone Inzaghi a sondare il terreno con il Gallo, che oltre ai rossoneri, come detto, piace anche a Monaco e Fiorentina. Si potrebbe, dunque, prospettare un vero derby di calciomercato per Belotti, che ha sul tavolo l’offerta del rinnovo di contratto da parte del Torino. Offerta che però non ha ancora accettato, in attesa, verosimilmente, di una proposta migliore o da parte di una squadra che gli possa permettere di vincere.