Pastorello incontra l’Inter: il motivo del summit

Le ultime notizie sul calciomercato dell’Inter parlano di un incontro tra Piero Ausilio e l’agente Federico Pastorello: il motivo del summit

Lavori in corso in casa Inter. Lo Scudetto perso non può portare all’insufficienza una stagione comunque positiva nel complesso, ma certamente è la dimostrazione di come sia necessario intervenire nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Sappiamo l’interesse concreto nei confronti di Paulo Dybala. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’argentino prende tempo per adesso e ad oggi la sua preferenza resta un trasferimento all’estero. Ma la ‘Joya’ non è ovviamente l’unico nome della lista. Nel frattempo, nelle scorse ore pare sia avvenuto un incontro tra la dirigenza nerazzurra, in particolare Piero Ausilio, e il noto agente Federico Pastorello. Il motivo del summit? L’argomento principale, a dispetto di quanto si possa pensare, potrebbe essere stato Sebastiano Esposito. Il Basilea, dopo una stagione di alti e bassi, ha deciso di non riscattare, per 10 milioni di euro, il cartellino del giovane attaccante, che dunque farà ritorno alla base.

Calciomercato Inter, da Esposito a Lukaku e Bernardeschi: incontro con Pastorello

La situazione va tenuta d’occhio, poiché l’Inter potrebbe valutare l’inserimento di Esposito nell’affare Asllani con l’Empoli. La nostra redazione vi ha rivelato che sul centrocampista albanese ci sono apprezzamenti anche dalla Premier League, ma i lombardi restano in vantaggio. Chiaramente, è assolutamente possibile che durante l’incontro si sia parlato anche di Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha vissuto un’annata alquanto tormentata al Chelsea. La voglia di tornare in Italia c’è ed è stato accostato pure a Milan e Juventus, quest’ultima più defilata dopo lo sbarco di Vlahovic.

Attenzione, poi, a Federico Bernardeschi. L’esterno italiano non rinnoverà il contratto con la ‘Vecchia Signora’, di conseguenza passerà a breve in un altro club da free agent. Oltre a Mkhitaryan e Dybala, dunque, anche Bernardeschi potrebbe arrivare all’Inter a parametro zero. Situazione in via di sviluppo.