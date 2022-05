Non solo Dybala, l’Inter su altri due ‘gioielli’ della Serie A

Sono iniziate le grandi manovre di mercato anche in casa Inter: Paulo Dybala non è l’unico gioiello di Serie A che potrebbe sbarcare a Milano

I nerazzurri vogliono subito vendetta e nella prossima stagione proveranno a strappare il tricolore dal petto del Milan: la prima mossa per farlo potrebbe chiamarsi Paulo Dybala, ma non sarebbe nemmeno l’unica.

Il summit di ieri tra Simone Inzaghi e la dirigenza meneghina ha sancito quali saranno i principali obiettivi di mercato, con il via libera sull’arrivo della ‘Joya’ e il punto su quali saranno i ruoli in cui intervenire. In particolare, sarebbero due gioielli della Serie A a convincere particolarmente il tecnico romagnolo e la dirigenza nerazzurra: Piero Ausilio e Marotta sono già al lavoro per portarli a Milano.

Calciomercato Inter, non solo Dybala a zero | Anche Mkhitaryan e Asllani nomi ‘caldi’

Il mercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre a Paulo Dybala ci sarebbe anche Henrikh Mkhitaryan tra i profili che stanno raccogliendo il maggior gradimento da parte della dirigenza nerazzurra. L’armeno, in assenza di un accordo per il rinnovo, il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto con la Roma e potrebbe trasferirsi a Milano a parametro zero. Un’occasione ghiotta che Marotta non vorrebbe lasciarsi scappare.

Oltre al fantasista giallorosso, l’Inter in Serie A ha individuato in Kristjan Asllani il profilo ideale per il ruolo di vice Brozovic. Due nomi che sono stati confermati anche da Fabrizio Biasin in diretta sulla CMIT TV e che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. Insomma, il mercato si sta accendendo sempre di più e la società meneghina si prospetta come una delle protagoniste principali: Dybala, Mkhitaryan e Asllani sono i primi nomi che potrebbero impreziosire la rosa di Simone Inzaghi.