CMIT TV | La maxi offerta cambia le cose: ora lo sa anche Inzaghi

Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell’Inter intervenendo all’appuntamento su Twitch con la CMIT TV

L’Inter lavora al mercato, tra rinnovi, acquisti e cessioni. Ormai archiviato il campionato, entra nel vivo la campagna trasferimenti con Marotta e Ausilio che si preparano a settimane di intenso lavoro.

A fare il punto sulle trattative in casa nerazzurra è Fabrizio Biasin intervenuto alla CMIT TV. Si parte dall’incontro dei dirigenti con Inzaghi: “Il vertice è stato molto lungo, tutti quanti hanno già parlato dei sacrifici e altro. Intanto è arrivato un ok di massima sul prolungamento del contratto di Simone Inzaghi, si è parlato della stagione e di quella che arriverà. L’allenatore ha chiesto che il gruppo venga confermato e se possibile rinforzato. Per il resto si è ragionato su quello che si può e non si può fare, cercando comunque di portare 50-60 milioni di liquidità. Bastoni il sacrificabile? Per quello che ho raccolto non è stato fatto un nome, semplicemente tutti hanno detto di sperare di riuscire a trattenerli tutti, ma una maxi offerta cambierebbe le cose”.

OFFERTE ARRIVATE – “Non è arrivato ancora nulla, in questo momento che io sappia non ci sono proposte da prendere in considerazione”.

INTERVISTA ZHANG – “Era stabilito da tempo che, alla fine della stagione, si raccontassero pubblicamente le linee guida del club da qui ai prossimi due mesi, così si ha un’immagine, un racconto, delle frasi e da lì non si scappa”.

PROPRIETA’ – “E’ vero che è arrivato un fondo ed ha fatto un’offerta importante, ma al momento la volontà della proprietà Zhang è quella di andare avanti e continuare a bordo dell’FC Internazionale”.

PERISIC – “L’offerta dell’Inter è di cinque milioni all’anno più bonus per due anni. Si attende l’annuncio del giocatore, la sensazione è che si tenda verso il sereno, ma dobbiamo aspettare l’ultima parola”.

TORREIRA – “Non è una pista che l’Inter sta seguendo. Si sta ragionando su Asllani, però c’è tanta concorrenza nonostante piaccia molto ad Ausilio“.

CENTROCAMPO – “L’Inter cerca il vice Brozovic. Torreira lo terrei da parte. Asllani piace molto. Mkhitaryan sembra che possa interessare in quanto parametro zero, però diciamo che è dietro all’albanese in quanto a gradimento”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Pista Scamacca si è raffreddata”

BASTONI – “Non c’è un’offerta in questo momento. Io eviterei di fare l’equazione dentro Bremer e fuori Bastoni anche perché non fanno lo stesso ruolo, semmai de Vrij. Potrebbe essere in uscita”.

ATTACCANTE – “La pista Scamacca si è raffreddata e neanche poco, sono dell’idea che si stia ragionando su un’alternativa a Dzeko, ma è ancora un mistero”.