L’Inter prepara la firma, oggi l’incontro decisivo: è già in sede!

Fitte giornate di incontri in casa Inter: dopo l’entourage di Perisic, oggi è previsto un altro importante appuntamento nella sede nerazzurra. Tutti i dettagli

È avvenuto nella giornata di ieri l’atteso incontro tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Ivan Perisic. Sul tavolo il rinnovo del contratto in scadenza, con la Juventus sempre sullo sfondo pronta ad approfittare di un’eventuale fumata nera.

Oggi sarà invece la volta di Simone Inzaghi, come aveva anticipato lo stesso allenatore negli scorsi giorni: “Adesso ci incontreremo a mente fredda, lucidi, e parleremo del futuro di questa società. Dovremo fare le cose fatte bene perché abbiamo dei tifosi che meritano altre gioie dopo quelle degli ultimi anni”. E sul mercato: “Non lo so. Dobbiamo vederci con la società. Lukaku, Hakimi e anche Eriksen erano state perdite molto importanti. Abbiamo lavorato tantissimo per essere ancora competitivi: l’auspicio è che possiamo ripartire nel migliore dei modi, con un organico sempre più competitivo”. Per il tecnico, rispetto alla situazione Perisic, la strada è in discesa: è infatti in arrivo il rinnovo almeno fino al 2024.

Calciomercato Inter, oggi l’incontro con Inzaghi per il rinnovo

Oggi, oltre al punto sul calciomercato estivo, oggi l’Inter e Simone Inzaghi (in sede stamane) discuteranno il rinnovo fino al 2024 con adeguamento per l’allenatore. Il club nerazzurro potrebbe anche inserire un’opzione per il 2025. Il tecnico sarà dunque blindato e a partire da oggi si delineeranno le strategie estive. Inzaghi e l’Inter ripartono insieme.