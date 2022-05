Blitz nella notte, l’Inter chiude la cessione di un big a cifre folli

L’Inter anche quest’anno potrebbe perdere un pezzo pregiato sul calciomercato: pronti 60 milioni dalla Premier League

Sono giornate molto delicate per i nerazzurri, che stanno delineando la prossima stagione: ieri, infatti, è avvenuto l’incontro tra il tecnico Simone Inzaghi e la dirigenza meneghina, compreso il presidente Zhang.

Non è un caso, inoltre, che l’Inter sia anche particolarmente attiva dal punto di vista della comunicazione. Ieri sera Steven Zhang ha rilasciato un’intervista, esponendo i piani per il futuro e confermando Inzaghi anche per la prossima stagione. La volontà è quella di rinforzarsi per dare l’assalto allo scudetto, che i rossoneri gli hanno strappato dal petto in questa stagione, ma una cessione illustre potrebbe essere necessaria anche questa estate. Dalla Premier League è pronta un’offerta da 60 milioni di euro che potrebbe far vacillare la dirigenza meneghina.

La premessa è che anche questa estate l’Inter dovrà far quadrare i conti e una cessione importante potrebbe essere necessaria. Inoltre, un’altra premessa necessaria è che i nerazzurri non vorrebbero perdere per nessun motivo Lautaro Martinez. Ecco, quindi, che il primo indicato per un’eventuale cessione diventa subito Alessandro Bastoni. Il classe ’99, tra i giocatori presenti in rosa, è tra quelli che hanno più mercato e una sua partenza garantirebbe un’entrata imponente per la società.

Calciomercato Inter, Bastoni può essere sacrificato | 60 milioni dalla Premier

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero tre club di Premier League sul difensore nerazzurro: la base da cui potrebbe partire questa asta di mercato in salsa inglese è di 60 milioni di euro. I club interessati sono il Manchester City di Guardiola, il Tottenham di Antonio Conte e, come anticipato da ‘calciomercatonews.com’, anche il Manchester United di ten Hag. L’anno scorso sono stati Lukaku e Hakimi, quest’anno invece potrebbe essere Alessandro Bastoni il giocatore sacrificato dall’Inter sul mercato.