Zhang spazza via i dubbi: “E’ la cosa più importante”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro, commentando la stagione appena chiusa e fissando gli obiettivi per la prossima.

“E’ stata una stagione bellissima in cui abbiamo aggiunto due trofei in bacheca e siamo andati avanti in Champions League fino agli ottavi dove mancavamo da tanto tempo.. Allo stesso tempo non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, pur restando in corsa fino all’ultima giornata. Congratulazioni al Milan e complimenti agli altri avversari. Siamo contenti di aver visto i nostri tifosi festeggiare. E’ stata una stagione storica che ricorderemo tutti”.

OBIETTIVO – “Stiamo già pensando alla prossima stagione. L’obiettivo è rimanere competitivi e lottare per i trofei più importanti, puntando al massimo. L’incontro di oggi è servito per pianificare la prossima stagione e per provare a fare ancora meglio”.

STRADA GIUSTA – “Abbiamo iniziato sei anni fa e lo scorso anno finalmente abbiamo vinto lo scudetto e quest’anno abbiamo aggiunto due trofei in bacheca. Questo dimostra che la strada è quella giusta. Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare la posizione in classifica e soprattutto negli ultimi tre anni la somma dei punti è impressionante. E’ la dimostrazione che stiamo andando nella direzione giusta. Anche nella prossima stagione avremo la stessa motivazione per andare avanti”.

Inter, Zhang è sicuro: “Continueremo con Inzaghi”

INZAGHI – “Qualche mese fa ho detto al mister che lavorare con lui mi mette serenità, è un piacere, è una persona molto intelligente, un ottimo allenatore come dimostrano i risultati. Quindi andremo avanti sicuramente con lui, vedo il suo coinvolgimento nel mondo nerazzurro”.

FUTURO – “Dobbiamo essere molto competitivi, anche più di prima. L’obiettivo è migliorarci, il risultato sportivo è sempre l’obiettivo principale del club e tutto il resto viene di conseguenza. Inoltre dobbiamo essere sostenibili a tutti i livelli, tenendo in considerazione la struttura dei costi e l’organizzazione”.