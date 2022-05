Fissato il nuovo incontro per Pogba: la Juventus ha un timore

La Juventus si muove per chiudere l’accordo con Pogba, fissato un nuovo incontro con l’entourage: la paura dei bianconeri

Il ritorno del ‘Polpo’ è, attualmente, la priorità della Juventus: il francese può essere l’uomo giusto per svoltare definitivamente il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.

La miglior versione di Paul Pogba è stata proprio quella bianconera, quando era un tuttocampista in grado di arginare le offensive dei rivali e poi guidare l’attacco della propria squadra. Pensare di rivedere quel giocatore, però, è impossibile: il francese è cambiato negli ultimi anni e ora copre una porzione di campo più ristretta rispetto al passato, ma in fase di rifinitura rimane un giocatore di classe cristallina. La Juventus, intanto, ha fissato un nuovo incontro con l’entourage del giocatore.

Calciomercato Juventus, nuovo incontro per Pogba | Chiusura subito per allontanare il PSG

Come vi continuiamo a ripetere su Calciomercato.it, a Torino c’è grande fiducia riguardo al ritorno di Paul Pogba in bianconero. Questo, però, non significa che la Juventus sia sicura al 100% dell’arrivo del francese e che non abbia paura dell’inserimento di qualche grande club. Anzi, secondo quanto riportato sull’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la dirigenza bianconera teme in particolar modo il PSG: i parigini sono considerati i più imprevedibili e, qualora Zidane dovesse decidere di accettare la panchina del club transalpino, Pogba potrebbe diventare il loro principale obiettivo.

Per questo motivo, come ripetuto nei giorni scorsi, la Juventus ha fissato un nuovo incontro con Rafaela Pimenta in settimana: la volontà è quella di limare gli ultimi dettagli e di chiudere in maniera definitiva per il ritorno di Pogba. Uno scenario che si fa sempre più concreto e che consegnerebbe ad Allegri e ai tifosi il ‘Polpo’. Oltre al PSG, anche le possibili mosse di Real Madrid e Manchester City spaventano la Juve. Ecco perché c’è fretta di chiudere.