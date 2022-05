Rilancio e addio Juventus: lascia la Serie A per 30 milioni

Non arrivano buone notizie in casa Juventus sul mercato

Chiusa una stagione da lasciarsi alle spalle al più presto, la Juventus adesso ha rivolto tutte le proprie forze sul mercato. A tenere banco nelle ultime ore è ovviamente l’affare Pogba: il club bianconero a tal proposito ha già fissato un nuovo appuntamento con l’entourage per scongiurare un possibile assalto del Paris Saint Germain.

Da Parigi, invece, chi potrebbe arrivare sempre da svincolato è Angel Di Maria. L’esterno argentino non ha infatti rinnovato con il club parigino e sta già trattando un accordo con la Juventus per sbarcare in Serie A. Operazione ben avviata dai bianconeri che nei prossimi giorni vorranno definitivamente chiudere.

Anche in difesa Allegri si aspetta ovviamente qualche rinforzo, a partire dall’erede di Giorgio Chiellini ma non solo. Sulle fasce, ad esempio, la Juventus vorrebbe iniziare un ricambio generazionale. In questo incastro rientra perfettamente il nome di Nahuel Molina, calciatore che anche all’estero non è passato inosservato dopo la grande stagione con l’Udinese.

Calciomercato Juve, l’Atletico Madrid torna forte su Molina

Già nel mese di aprile la Juventus aveva mosso i primi passi verso Molina, come raccontato da calciomercato.it. Tra i club interessati al terzino argentino, oltre all’Inter in Italia, va considerato il forte interesse dell’Atletico Madrid in Spagna, pronto a farsi sotto e rilanciarsi con un’offerta importante all’Udinese secondo le ultime informazioni riportate da ‘AS’.

Titolare della Nazionale Argentina, Molina viene quotato dai friulani circa 30 milioni di euro. I rapporto con l’Atletico sono buoni, dopo l’operazione messa a segno un anno fa che ha portato 35 milioni nelle casse dell’Udinese per la cessione di De Paul.

Ad un anno di distanza, i ‘colchoneros’ sperano di replicare la stessa trattativa ancora una volta per un argentino che ha già incassato il gradimento totale del Cholo Simeone. La sfida con la Juventus è apertissima…