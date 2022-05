Dalla festa Scudetto al mercato: il Milan non smette di sognare

La stagione si è appena conclusa. Al Milan si ha solo voglia di festeggiare dopo una cavalcata lunga e faticosa

Ieri Casa Milan è stata invasa dai tifosi, che hanno festeggiato con Ibrahimovic e compagni. Oggi si ripete. Stamani alcuni rappresentanti della dirigenza hanno incontrato i giornalisti, pomeriggio tocca nuovamente ai tifosi: dalle 18 il pullman scoperto con i giocatori sfilerà per una Milano tinta di rossonero.

I tifosi così come la squadra e la dirigenza hanno voglia di far festa, come giusto che sia.

Un trofeo così mancava da troppo tempo. Poi si tornerà a lavorare, a pensare alla prossima stagione. Il Milan – in attesa di news dal fronte societario, che non tarderanno ad arrivare – si muoverà in fretta anche perché Maldini e Massara resteranno al loro posto.

Si attendono novità a brevissimo per Divock Origi, per il quale è quasi tutto fatto. Sì, mancano le visite mediche e le firme che appaiono solo una formalità. Già dopo la Champions, dal 30 maggio ogni giorno può essere quello giusto. Arrivano solo conferme in merito. Poi sarà la volta di Sven Botman e Renato Sanches, profili seguiti da tempo. L’interesse è confermato e c’è la voglia di arrivare a dama ma il mercato è lungo.

Calciomercato Milan, tutti gli aggiornamenti dopo il trionfo in campionato

Il Milan ha assoluta voglia di regalare, finalmente, un esterno di destra ai propri tifosi. Più che il trequartista è l’ala il vero grande obiettivo. Massara e Maldini sanno che il salto di qualità va fatto lì. I tifosi possono sognare. Difficile fare nomi adesso: sul taccuino ci sono tanti profili, da quello internazionale come Asensio a quello italiano come Berardi ma attenzione al colpo giovane, e allo stesso tempo importante, come Noa Lang.

Per il Milan è pronto un mercato di livello, mirato e senza follie. Ma l’estate deve essere quella del rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese è il vero grande campione della Serie A, va blindato il prima possibile. La volontà di entrambe le parti è chiara. I 4,5 milioni di euro netti a stagione, che sembravano andar bene a gennaio, non bastano più. Serve fare uno sforzo per blindarlo e il Milan ha voglia di farlo.