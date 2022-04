CM.IT | Origi-Milan ad un passo: ieri il saluto ad Anfield, ecco i dettagli dell’accordo

L’attaccante belga Divock Origi, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore del Milan: arriva a parametro zero

Divock Origi e il Milan sono sempre più vicini e questa settimana sarà molto probabilmente quella giusta per trovare l’intesa definitiva e poterlo considerare un nuovo giocatore rossonero per la prossima stagione.

Ieri, intanto, il passo d’addio ad Anfield è stato di quelli trionfali: gol, lo stadio ad acclamare il suo nome e le parole di Jurgen Klopp a metà strada tra la celebrazione e il saluto. Il Milan ha messo gli occhi su su questo attaccante da un po’ e la condizione di poter arrivare a prenderlo in scadenza di contratto è stata la spinta in più per aggiungere alla scelta tecnica l’occasione dal punto di vista economico. Sono state sei stagioni intense quelle dell’attaccante belga con i ‘Reds’, intervallate dall’anno di prestito al Wolfsburg. Origi le ha firmate una dopo l’altra, arrivando a 171 gol.

Era approdato in Premier nell’estate del 2015 dal Lille, ha costruito il suo percorso con il Liverpool riuscendo a scrivere il proprio nome in serate importanti, cosa che ha contribuito a farlo diventare un idolo per Anfield: la doppietta al Barcellona nella semifinale di Champions del 2019 (4-0 il finale) e la rete del 2-0 al Tottenham, che mette in cassaforte la finale permettendo alla squadra di alzare la Coppa con le orecchie, sono probabilmente le sue perle assolute. Ha scelto i Reds e pur sapendo di non avere un posto da titolare fisso, dal momento in cui è tornato dal Wolfsburg non è più voluto andare via.

Milan-Origi, Klopp lo rimpiange già: i dettagli dell’accordo

“Lo rimpiangeremo come forse nessuno – Jurgen Klopp ha voluto davvero tributargli una uscita di scena trionfale ieri dopo la gara con l’Everton vinta anche grazie al suo gol del 2-0 che l’ha praticamente chiusa a 5’ dal termine – Divock è un giocatore di statura mondiale e dovunque andrà so che farà molto bene. Quello che è successo a noi nella ripresa con l’Everton non sarebbe stato possibile senza lui in campo”.

Ora il Milan aspetta solo che gli ultimi dettagli dell’accordo si sistemino e, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dovrebbe accadere proprio nel corso di questa settimana. Poi potrà dire che il primo tassello della stagione 2022-2023 è messo apposto, in un reparto che sicuramente necessitava di un intervento importante. Probabile che l’intesa venga stipulata lungo l’arco dei prossimi 5 anni: per l’ufficialità delle cifre bisognerà aspettare, ma Origi potrà davvero essere considerato a breve il primo nuovo colpo del Milan del futuro.

Giorgio Alesse