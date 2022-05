VIDEO CM.IT | Galante consiglia Dybala: “Resti a Milano, lo ospito io”

L’ex difensore dell’Inter, Fabio Galante, ha rilasciato alcune dichiarazioni su varie tematiche, tra cui il futuro di Paulo Dybala

La telenovela Dybala non è ancora arrivata alla sua conclusione. La seconda punta argentina, oggi in campo alla partita di beneficenza degli ‘Integration Heroes’ organizzata a San Siro da Eto’o, lascerà a breve la Juventus a parametro zero per intraprendere una nuova avventura.

Ma in quale club andrà Dybala? Serve un po’ di tempo per giungere alla risposta definitiva, ma non più tanto. D’altronde il contratto della ‘Joya’ con i torinesi scade il 30 giugno, perciò il tempo stringe. I prossimi giorni, infatti, saranno decisivi in tal senso. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la preferenza dell’ex Palermo ad oggi resta un’esperienza all’estero. In Serie A è noto l’interesse concreto da parte di Inter e Roma, con Totti – stasera suo compagno di squadra – che si sta esponendo in prima persona per portare Dybala alla corte di Jose Mourinho.

Inter, Galante su Dybala: “Resti qui a Milano”

Sono arrivate, nel frattempo, pure le dichiarazioni di Fabio Galante, pure lui presente questa sera al Meazza. L’ex difensore nerazzurro rilasciato alcune dichiarazioni prima del match affrontando vari temi riguardanti la ‘Benemata’: “L’Inter ha disputato un’ottima annata. Ha lottato fino alla fine col Milan, che ha fatto qualcosa di incredibile. Ha vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ha giocato alla grande col Liverpool in Champions, che ora è in finale. La stagione rimane bella. Per lo Scudetto complimenti al Milan che è stato più forte. Cose da migliorare? Io credo che l’Inter è già forte così. È chiaro che più giocatori forti è meglio è. Quando ti viene a mancare qualcuno, col ricambio forte è più facile vincere. Ma credo che Marotta e Ausilio lo scorso anno abbiano fatto un ottimo mercato e i risultati lo hanno dimostrato”.

Galante, poi, ha consigliato così Dybala sul futuro: “Ora vedo se è forte, lo marco. Se mi va via vuol dire che è forte e lo facciamo prendere (ride, ndr). Se gli consiglio di restare a Milano? Sì, è già qui. Ho casa grande, magari lo ospito”.