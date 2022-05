VIDEO CM.IT | Totti fa sognare i tifosi: “La 10 della Roma? Dipende da Dybala”

Francesco Totti ha parlato di Paulo Dybala e non solo: lo storico capitano della Roma fa sognare ancora una volta i tifosi giallorossi

Francesco Totti è l’icona, l’idolo di un intero popolo, quello della Roma. Lo storico capitano giallorosso quando parla non è mai banale e non è stata neanche questo il caso.

Il 10 di sempre si è espresso, poco prima dell”Integration Heroes Match’ di Milano, come raccolto da Calciomercato.it, su chi dovrebbe puntare la Nazionale italiana per ripartire: “Dai giovani forti, dal mister. Dopo l’Europeo, pensavo anche al Mondiale, ma non ci saremo”. Poi si passa a parlare della Roma e in particolare della finale di Conference League, in programma mercoledì: “È una partita difficile, è una finale. Queste partite sono diverse, incontri una squadra che ha battuto tanti altri club. Speriamo bene, vediamo“.

Totti stuzzica ancora i tifosi della Roma: le parole su Dybala

Su Paulo Dybala, Totti stuzzica ancora una volta la fantasia dei tifosi: “Qualche consiglio glielo posso pure dare. La 10 della Roma? Se dipendesse da me volentieri, ma non dipende da me. Può darsi che prenda un altro numero”. Su José Mourinho l’ex attaccante non ha dubbi: “A Mourinho darei sempre un 10 comunque vada. Mi piace come persona e personaggio. Un voto a Pellegrini da capitano? Sta facendo bene, sta portando la fascia con dignità e onore. Zaniolo? È un giocatore importante”. Un pensiero anche sullo scudetto e non solo: “Che voto all’Inter di Simone Inzaghi? Nove. Ha vinto la Coppa Italia ed è arrivato secondo fino alla fine. Dieci solo a chi vince, anzi non si dà mai. La scelta di Mbappe? Io pure avrei fatto quella scelta, ti dico la verità (ride, ndr).