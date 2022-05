Tutto confermato per Pogba: nuovo incontro e firma con la Juve

A Torino è esplosa la Pogba mania e ora è tutto confermato: il francese è pronto a firmare con la Juventus, nuovo incontro in settimana

È una storia senza precedenti quella tra il centrocampista francese e la ‘Vecchia Signora’: due matrimoni a parametro zero con in mezzo una cessione da 105 milioni di euro.

Sul campo, poi, i tifosi della Juventus non hanno mai dimenticato quel ragazzone dall’aria scanzonata che con i propri colpi di classe ha contribuito in maniera significativa ad anni di vittorie. Di fatto, si può dire che i bianconeri non siano mai riusciti a sostituire come si deve Paul Pogba dopo il suo ritorno al Manchester United, ma ora la situazione è destinata a cambiare con il più romantico dei ‘Pogback’. Tutto confermato quanto raccontato su Calciomercato.it nelle ultime settimane: la firma del ‘Polpo’ è sempre più vicina.

Confermata anticipazione CM.IT | In settimana nuovo incontro e firma per Pogba alla Juventus

La situazione è bollente a Torino: il ritorno di Pogba, ora, è solo questione di giorni. Confermate le nostre anticipazioni sul futuro del centrocampista francese anche sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’: in settimana è previsto un nuovo incontro tra la Juventus e Rafaela Pimenta, avvocato che gestisce la scuderia Raiola, e proprio in quella sede dovrebbe arrivare la firma di Paul sul contratto. Sull’operazione va menzionato l’importante lavoro di convincimento effettuato da Pavel Nedved.

Confermate anche le cifre dell’accordo: 7,5 milioni di parte fissa più bonus per arrivare ai 10 milioni netti a stagione, che legheranno di nuovo Pogba e la Juventus. I tifosi sono sempre più vicini ad esultare per il ritorno di uno dei calciatori più amati degli ultimi anni. In campo Massimiliano Allegri non ritroverà il tuttocampista che dominava in ogni zona del terreno da gioco, ma potrà contare sulla qualità del francese in fase di rifinitura e per ritrovare quei gol che sono mancati al centrocampo della Juventus. Pogba è pronto a tornare a casa.