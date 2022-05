RedBird stravolge il Milan: colpaccio già ‘scelto’ e Juve sconfitta

Il Milan è totalmente proiettato verso lo scudetto, ma le questioni societarie restano calde sullo sfondo. Il primo colpo è uno sgarbo alla Juve

Sono ore cruciali, quelle che scrivono la storia, quei momenti che si rivedono per anni e che si tramandano. Sassuolo-Milan è quel tipo di partita, non ci sono dubbi e starà ai rossoneri scriverla la loro storia, e senza dover guardare all’Inter.

Il destino è in mano al Diavolo, questo è certo. Ma se parliamo di quanto sta accadendo a livello societario, un po’ di dubbi in più ci sono e soprattutto ci saranno, in caso di nuovo ribaltone. Si è parlato a più riprese dell’arrivo di Investcorp, ma ora c’è RedBird: uno scenario che si sta sempre più delineando e che vi abbiamo raccontato anche nelle ultime ore. Poi siamo andati oltre e i tifosi non hanno avuto tanti dubbi sulla loro scelta.

I tifosi scelgono Koulibaly per il Milan: RedBird ha il suo primo colpo

Una delle prime domande che ci si pone quando si parla di stravolgimenti societari è quello che accadrebbe sul calciomercato. Oggi abbiamo proposto ai nostri utenti su Telegram di scegliere quale colpo sarebbe migliore per la società rossonera. Alla fine ha vinto Kalidou Koulibaly con il 36% dei voti. Subito dopo Gabriel Jesus con il 31% e Darwin Nunez con il 25%. Ultimo Nicolò Zaniolo con solo l’8%. Su Koulibaly c’è anche l’interesse della Juve, come vi abbiamo riportato oggi. Vedremo alla fine chi avrà ragione, intanto vi riportiamo i risultati del sondaggio.