Lascia il Napoli per la Juve, bastano 40 milioni

La Juve è pronta a fare la voce grossa sul calciomercato e probabilmente sta già succedendo. I bianconeri vogliono centrare il colpo a soli 40 milioni

La Juve non vuole ripetere una stagione senza titoli. In diverse interviste, in questo finale di stagione, Massimiliano Allegri o i suoi calciatori l’hanno detto: i bianconeri l’anno prossimo devono lottare per lo scudetto. E comunque sarà un obiettivo concreto.

Un diktat che, per realizzarsi, ha bisogno di un punto fondamentale: un calciomercato di primo livello. E già molti tasselli sono stati messi in fila: pensate a Paul Pogba e Angel Di Maria, su cui vi abbiamo aggiornato nelle ultime ore e che potrebbe dare qualità, esperienza e capacità di vincere. Ma non basterà, perché c’è anche Giorgio Chiellini da sostituire e non è roba da poco, anche per una retroguardia di livello come quella della Vecchia Signora. Un nome in particolare farebbe decisamente comodo alla Juve e sarebbe l’ennesimo sgarbo al Napoli, dato che si parla di uno dei senatori della squadra.

La Juve torna su Koulibaly: colpo da 40 milioni

Sì, stiamo parlando di Kalidou Koulibaly. Il centrale è stato per rendimento uno dei migliori della Serie A negli ultimi anni, tanto che per lui la valutazione da parte del Napoli è sempre stata altissima, tanto da spaventare i massimi club europei. Ora, però, la situazione potrebbe cambiare: parliamo di un classe 1991 e il cui contratto è in scadenza a giugno del 2023. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio la Juve sarebbe uno dei principali club sul calciatore, insieme al Barcellona. I blaugrana ci provano con delle contropartite, ma il Napoli vuole solo cash e 40 milioni di euro. Per questo, e a queste cifre, la Vecchia Signora potrebbe tentare l’affondo decisivo, ben sapendo che trattare direttamente con il Napoli non sarà semplice.