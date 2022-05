Doppio colpo Juventus, risposta immediata di Inter e Milan

La Juve si muove sul calciomercato e in maniera sempre più concreta. I bianconeri sono pronti al doppio colpo, ma Inter e Milan rispondono subito

La Juve non si nasconde: l’anno prossimo si lotterà e si punterà fin da subito sullo scudetto. L’ha detto Massimiliano Allegri a chiare lettere in un finale di stagione avaro di soddisfazioni ed è pronto a rispettare la sua volontà anche nel prossimo futuro.

Ma servirà il calciomercato, questo è certo, perché la squadra va migliorata in alcuni dei suoi ruoli nevralgici e perché ci saranno degli addii decisamente pesanti. Calciatori che andranno sostituiti bene, come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, ad esempio. E in entrata le mosse più concrete sono già in atto. Su Paul Pogba vi abbiamo aggiornato nelle ultimissime ore, sottolineando come cresca la fiducia della Juve per un affare sensazionale, a parametro zero. Non solo, perché sui taccuini del club bianconero c’è anche e soprattutto Angel Di Maria. Anche su di lui ci siamo espressi a più riprese negli ultimi giorni, raccontandovi passo dopo passo come si stia avvicinando alla Juve. Insomma, due colpi ben avviati e che potrebbero già cambiare le gerarchie per il prossimo anno, almeno in Italia. Le concorrenti, però, non hanno intenzione di restare a guardare.

Inter e Milan non aspettano la Juve: i tifosi votano Dybala

Inter e Milan quest’anno hanno recitato il ruolo dei protagonisti in Serie A, in una sfida fino all’ultimo istante per lo scudetto. Per la prossima stagione, vogliono ancora dire la loro e quindi dovranno tenere il passo della Juve. Abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter quale fosse il colpo con cui, a loro avviso, le milanesi avrebbero dovuto rispondere alla Vecchia Signora. Ha vinto Paulo Dybala con il 38,2% dei voti: un vantaggio piuttosto ampio rispetto a Gleison Bremer, secondo con il 25% e Gabriel Jesus, terzo con il 23,5%. In ultima posizione c’è Rodrigo De Paul con il 13,2%. Vedremo come finirà la telenovela relativa il futuro di Dybala, intanto vi mostriamo l’esito del sondaggio di oggi.