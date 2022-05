La Juve rifà il centrocampo: il doppio colpo che fa impazzire Allegri

Scelti i due centrocampisti per la Juventus: non ci sono davvero dubbi. Ecco i rinforzi per Massimiliano Allegri

Sarà un calciomercato caldo quello che si appresta a vivere la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha fatto capire chiaramente di aver bisogno di rinforzi. La stagione è stata alquanto deludente e gli acquisti di Zakaria e Vlahovic non sono serviti ad avvicinarsi alla vetta.

I problemi sono tanti e così Andrea Agnelli metterà mano al portafoglio per provare ad accontentare Allegri. Si faranno acquisti in difesa, dove andrà sostituito Giorgio Chiellini, e dove serve anche un terzino mancino all’altezza della situazione visto il calo vistoso di Alex Sandro.

Servirà, soprattutto, sostituire Paulo Dybala, che lunedì ha giocato la sua ultima partita a Torino con la maglia bianconera. I sforzi maggiori, però, dovrebbero concentrarsi sul centrocampo.

La Juventus necessita di almeno un paio di centrocampisti per migliorare una mediana che con gli innesti di Locatelli e Zakaria non ha fatto il salto di qualità sperato. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di una vecchia fiamma: ve lo stiamo raccontando ormai da giorni, Pogba è un obiettivo serio per la Juventus. Dopo l’incontro tra le parti, la porta è rimasta aperta ma l’entourage del francese sta trattando su più tavoli. Su uno di questi c’è la ricca offerta da parte del Psg.

Sondaggio CM.IT | Calciomercato Juventus: scelti Pogba e Jorginho

Proprio Pogba è il preferito dei tifosi che hanno preso parte al sondaggio proposto da Calciomercato.it, sul proprio profilo Twitter. In francese, in coppia con Jorginho, ha raccolto il 54,4% delle preferenze.

L’italiano del Chelsea, d’altronde, è visto come il profilo ideale per dare alla mediana di Allegri la giusta regia. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e può lasciare Londra in estate.

La coppia italo-francese ha così avuto la meglio su quella composta dall’ex Napoli e Milinkovic-Savic, fermatasi al 22,3%. A fare la differenza, dunque, è stato proprio Pogba. Bocciata anche la coppa Tchouameni-de Jong, due profili che sono pronti ad animare il prossimo calciomercato. Nulla da fare infine, per il duo Tchouameni-Thomas, che non è andato oltre il 2,9%