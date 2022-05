Non solo Pogba, Cherubini torna da Londra col regista

Non solo Pogba: blitz a Londra di Cherubini per regalare ad Allegri anche un nuovo registra. Tutti i dettagli

Si profilano settimane piuttosto movimentate per la Juventus, che è già attiva con la sua dirigenza sul fronte calciomercato.

Come noto, il nome più caldo è quello di Paul Pogba, nonostante la smentita dell’ad Arrivabene: “Chiariamo una cosa. Pogba è del Manchester United. Rispetto per lui e la sua squadra. Detto ciò, i procuratori sono anche di Kean e Pellegrini, normalmente ci si incontra. Il soggetto non era per niente Pogba”. Tuttavia, nelle ultime ore Federico Cherubini è volato a Londra per avvisare lo United della trattativa e non solo.

“Sarà strano a causa del Mondiale, non mi aspetto tante operazioni. Quest’anno sarà più importante quello di gennaio. Per la Juventus la volontà è quella di fare degli investimenti sostenibili e per il momento non c’è nessuna intenzione di fare colpi di teatro”, aveva anche dichiarato Arrivabene. Nessun colpo di teatro alla Vlahovic, dunque, ma affari importanti per rinforzare la rosa di Allegri.

Calciomercato Juventus, non solo Pogba dal blitz londinese di Cherubini

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il blitz a Londra del ds Cherubini è anche per Jorginho, seguendo le anticipazioni di Calciomercato.it sulla possibile accelerazione della Juventus: il dirigente bianconero avrebbe incontrato la dirigenza del Chelsea per parlare della situazione del regista italiano. L’obiettivo della Juve sarebbe quello di acquistare sia Pogba che l’ex Napoli per il centrocampo della prossima stagione. Si attendono ora ulteriori sviluppi.