La Juve piomba sul talento: scippo a Guardiola

La Juve guarda al presente, ma con uno sguardo anche sul futuro. Inizia una sfida super per un talento sotto gli occhi di tutti

La Juve studia il calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Profili pronti, perché questa è attualmente la linea che dettano le trattative calde in casa bianconera.

Pensiamo a Ivan Perisic, Paul Pogba (clicca qui per le ultime notizie sul francese) e Angel Di Maria, di cui vi abbiamo riferito negli ultimi giorni, calciatori subito pronti per tornare a vincere. Ma di fianco a queste possibilità che il calciomercato potrebbe offrire e offre, attenzione anche ad altre soluzioni che, invece, darebbero uno sguardo rivolto verso il futuro al club bianconero. Tra i papabili c’è Dzenan Pejcinovic, un nome che a primo impatto potrebbe non scaldare i tifosi, soprattutto rispetto ai profili precedentemente elencati, ma che comunque in futuro potrebbe essere uno di quelli di cui si sentirà parlare. E probabilmente già lo è. Parliamo, infatti, di un classe 2005, nazionale tedesco che ha fatto benissimo con l’FC Augusta U17. E ora è già nome caldo sul calciomercato.

La Juve vuole Pejcinovic: inizia la sfida con Guardiola

Il bomber, che quest’anno ha messo a segno 12 gol in 16 partite e non è di certo poco, è dunque nel mirino della Juve. A riportarlo è ‘Sport1’, che sottolinea come oltre ai bianconeri ci sia anche il Manchester City sull’attaccante. I progressi del calciatore sono sotto gli occhi di tutti e portato alcuni dei maggiori club europei sulle tracce del ragazzo, tra cui anche quello di Pep Guardiola. Vedremo, dunque, chi riuscirà ad avere la meglio per il centravanti ma di certo non è l’ultima volta che ne scriveremo. Per la Juve e non solo.