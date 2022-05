La Juve resta senza parole: addio da 50 milioni

La Juve cerca i profili giusti per migliorare la sua rosa, ma uno in particolare sembra pronto al passo d’addio. La cifra è sui 50 milioni di euro

La Juve è pronta a ristrutturare profondamente la sua rosa. Ormai la stagione è praticamente finita e quella del calciomercato è già caldissima sullo sfondo, ma neanche tanto.

I bianconeri attualmente sembrano i più attivi per migliorare le cose e garantire a Massimiliano Allegri i migliori profili possibili per attuare il suo gioco. Nomi esperti, ma non solo, per un mix vincente, quello che dovrebbe garantire al tecnico livornese di competere fin da subito per lo scudetto. Per gli esterni d’attacco, in particolare quello di piede mancino, si parla con grande insistenza di Angel Di Maria. L’argentino rappresenta un profilo di sicura qualità ed esperienza, una pista su cui vi abbiamo aggiornato anche negli ultimi giorni. Il Fideo, però, lo ribadiamo, non è l’unico nome su cui la Vecchia Signora sta lavorando. Si è parlato in diverse occasioni di Antony. Per il brasiliano classe 2000, però, la Juventus non è la sola a essersi messa in fila.

La Juve si allontana da Antony: corsa a due in Premier

Il destino del fantasista, infatti, potrebbe proseguire in Premier League. L’attaccante piace non poco nel massimo campionato inglese, soprattutto se si parla del Manchester United. L’arrivo di Erik Ten Hag potrebbe essere lo sponsor decisivo per il grande colpo, ma non è l’unica opzione sul tavolo. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, è già iniziato il duello con il Liverpool. Una corsa a due potrebbe infiammare il calciomercato nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, inoltre, il prezzo è già fissato per una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro. Notizie non buone per la Juventus che si allontana dall’esterno d’attacco.