Non solo Perisic: la Juventus chiude tre acquisti (più uno)

La Juventus saluta Chiellini e Dybala e chiude un ciclo, i bianconeri pronti alla rivoluzione: Perisic e altri tre pronti a sbarcare a Torino

Serata di grandi emozioni allo Stadium, ieri sera, con la passerella d’addio, davanti ai tifosi della Juventus, di Chiellini e Dybala. Commozione, lacrime, sorrisi, per quella che senza mezzi termini, per i bianconeri, è la fine di un’era. E ora, è il momento di tuffarsi nel futuro.

La società è a conoscenza delle richieste di Allegri per rinforzare la squadra. Come riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico già oggi potrebbe incontrare il presidente Agnelli e i vari Nedved, Arrivabene, Cherubini per un summit dello stato maggiore bianconero per fare il punto sul mercato. I primi punti fermi sarebbero comunque già stati individuati, per cercare, il prima possibile, di dare già una impronta decisa alla squadra che verrà.

Juventus, avanti tutta: da Perisic a Pogba e non solo, il punto

Bloccato, innanzitutto, Ivan Perisic, che potrebbe arrivare firmando un biennale da circa 6 milioni di euro a stagione con opzione per il 2025. Ma il nuovo asse portante della Juventus potrebbe essere tutto a parametro zero. Dopo il summit di ieri con l’agente di Pogba, ci saranno nuovi contatti tra le parti nelle prossime settimane, come raccontato da Calciomercato.it. E occhio, naturalmente, a Di Maria, per il quale la trattativa, sempre stando alle informazioni della nostra redazione, prosegue senza fretta. Infine, si registra, stando a ‘Tuttosport’, un possibile ritorno di fiamma per Alessio Romagnoli per quanto concerne la difesa. Le prossime settimane insomma saranno caldissime e potrebbero già dire molto sulla Juventus del futuro.