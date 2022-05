Arriva Dybala, via libera del tecnico: sorpasso a Inter e Simeone

Paulo Dybala ha salutato lunedì sera i tifosi della Juventus nell’ultima apparizione in bianconero all’Allianz Stadium. Tutti gli scenari sul futuro del numero dieci

Lacrime e ultimo saluto ai tifosi della Juventus. Le immagini di Paulo Dybala ieri sera all’Allianz Stadium hanno fatto il giro del globo.

Il numero dieci non si è sottratto alle emozioni alla sua ultima apparizione allo ‘Stadium’ ed è scoppiato a piangere quando i tifosi lo hanno chiamato sotto la curva. Adesso inizierà una nuova avventura dopo sette stagioni in bianconero, con l’Inter che resta in prima fila per assicurarsi i servigi della ‘Joya’. Come scrivono però in Spagna, precisamente il quotidiano ‘AS’, anche l’Atletico Madrid resta alla finestra e fortemente interessato al giocatore.

Già nei mesi scorsi ci sarebbero stati dei contatti con la dirigenza degli spagnoli, considerando la stima datata di Simeone per il connazionale. Dybala sarebbe il ricambio perfetto per sostituire Suarez nell’attacco dei ‘Colchoneros’ e completare il tridente con Joao Felix e Griezmann nell’attacco del tecnico albiceleste.

Calciomercato Inter, Mourinho fa sul serio: Roma in pole per Dybala

A Inter e Atletico, però, si aggiunge forte la candidatura della Roma. A conferma del pressing dei giallorossi sul fantasista ex Palermo, la ‘Repubblica’ rilancia l’offensiva dei capitolini per Dybala e il sì di Mourinho per l’approdo del numero dieci a Trigoria. La Roma sarebbe in questo momento la squadra più vicina all’argentino, incompatibile all’Inter con l’amico Lautaro Martinez che sembra destinato a guidare l’attacco dei nerazzurri anche nella prossima stagione.

La Roma fa sul serio ma occhio alle insidie dalla Spagna con l’Atletico Madrid e dalla Premier League, anche se al momento non sono ancora pervenute offerte concrete dall’estero per la ‘Joya’.