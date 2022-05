La notte da brividi di Chiellini (e Dybala): l’Allianz ‘non dimentica’ Sarri e l’Inter

Chiellini e Dybala all’ultima apparizione all’Allianz Stadium nel match della Juventus contro la Lazio

Serata speciale per la Juventus nell’ultimo match casalingo della stagione in campionato contro la Lazio.

Ultimo atto all’Allianz Stadium per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, titolari nell’undici di partenza che Allegri oppone ai biancocelesti dell’ex Sarri. Applausi e cori a scena aperta per il capitano e il fantasista numero dieci già all’entrata in campo della squadra bianconera per il riscaldamento, sotto lo sguardo della dirigenza al gran completo a bordocampo terminato il lungo summit di mercato alla Continassa con l’entourage di Paul Pogba. Presente anche il presidente Agnelli a seguire il warm-up della formazione di Allegri.

Chiellini e Dybala hanno salutato il pubblico applaudendo i tifosi sotto la Curva Sud, mentre sui maxi display dello stadio passavano le immagini del numero 3 e senatore della ‘Vecchia Signora’. #Gr3atChiello l’hashtag dedicato al difensore classe ’85 che concluderà la sua esperienza alla Juve dopo 560 presenze. 292° gettoni invece e finora 115 reti (come Roberto Baggio) per Dybala, che ancora deve decidere la sua prossima destinazione dopo l’addio certificato da mesi e il mancato rinnovo con la compagine torinese. Inter e Roma restano in pressing per assicurarsi le prestazioni della ‘Joya’. Ovazione per i due durante la lettura delle formazioni e coreografica da brividi di tutto l’Allianz Stadium dedicata a Chiellini.

Juventus-Lazio, fischi per Sarri nel giorno di Chiellini

Cori dei tifosi dell’Allianz Stadium contro l’Inter dopo il ko di Coppa Italia dell’Olimpico e marea di fischi per l’ex Sarri. Infine, prima del calcio d’inizio, passerella per la Juventus Women dopo il quinto scudetto consecutivo conquistato nel campionato femminile.