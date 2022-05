Juve fuori dai giochi: accordo da 72 milioni di euro

La Juventus è fuori dalla corsa per l’esterno francese in scadenza a giugno. Offerta improvvisa che può portare alla firma

Il suo futuro non sarà alla Juventus. Bianconeri da tempo fuori dai giochi, viste anche le cifre in ballo. Ora Cherubini e soci sono poi concentrati tutti su Paul Pogba e Angel Di Maria, due possibili colpi a costo zero.

A zero sarebbe pure Ousmane Dembele, esterno francese in scadenza col Barcellona. In queste ultime settimane si è parlato di lui in merito a un possibile approdo a Torino, alla corte di Allegri, oppure al Paris Saint-Germain al posto di Mbappe diretto al Real. ‘L’Equipe’ in queste ore, però, dà il classe ’97 come obiettivo concreto del Bayern Monaco. I bavaresi puntano su Dembele in ottica addio, possibile, di Gnabry che al momento ha rispedito al mittente le proposte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Juventus, Bayern su Dembele: offerta da 12 milioni a stagione

Sempre secondo ‘L’Equipe’, il Bayern è pronto a offrire a Dembele un contratto quadriennale da ben 18 milioni di euro netti (ora ne prende sui 12) a stagione. Parliamo dunque di una proposta complessiva da 72 milioni, una proposta – se confermata – difficilmente rifiutabile.