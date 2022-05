CM.IT | Juventus, rinforzi a sinistra: ecco il prezzo di Borna Sosa

Sulla fascia sinistra della Juventus, attualmente occupata da Alex Sandro e Pellegrini, qualcosa si muoverà: occhi puntati su Borna Sosa

Ieri la Juventus ha salutato allo Stadium capitan Giorgio Chiellini, pronto a fare una nuova esperienza all’estero, e il numero 10 Paulo Dybala, sulle cui tracce ci sono l’Inter e la Roma, oltre a varie squadre lontane dall’Italia.

Si chiude un capitolo importante della storia bianconera, ma il club è pronto ad aprirne un altro e, come ribadito anche da Massimiliano Allegri nel post partita di Juventus-Lazio, 2-2 il risultato finale, “bisogna tornare presto ad abituarsi a vincere”. E per farlo, ci sarà bisogno di un profondo restyling della rosa attualmente a disposizione, con tanti calciatori che dovranno fare le valigie per consentire ai nuovi di poter arrivare a Torino e risollevare le sorti di una squadra in affanno, dopo le ultime due difficili stagioni vissute.

Sono tanti i nomi accostati alla Juventus in queste settimane, alcuni concreti altri meno. Per il centrocampo, mirino puntato su Paul Pogba, sarebbe un ritorno il suo, e Milinkovic-Savic, ieri in gol a Torino. Per il primo, c’è stato un lungo summit, col Paris Saint-Germain in vantaggio per quanto riguarda l’offerta economica. Ma si punta a conquistare il ‘Polpo’ anche mettendolo al centro del progetto tecnico della Juve del futuro. Grande movimento anche sugli esterni d’attacco: Angel Di Maria è un obiettivo sul quale si sta lavorando da tempo, e ve lo abbiamo raccontato con dovizia di particolari. E attenzione anche a Ivan Perisic, in scadenza di contratto nel giugno prossimo con l’Inter. Ma nel mirino c’è anche la difesa, in particolare la fascia sinistra.

Juventus, Borna Sosa a sinistra: fissato il prezzo

Uno dei nomi di cui si parla per rinforzare la fascia sinistra della Juventus, attualmente occupata da Alex Sandro e Luca Pellegrini, è quello del 24enne calciatore dello Stoccarda Borna Sosa. Il croato è approdato in Bundesliga nel 2018, dalla Dinamo Zagabria e, nel corso degli anni, si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Quest’anno ha collezionato trenta presenze condite da due gol e ben nove assist, un profilo davvero molto interessante, ma non a basso costo. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la società tedesca, con cui Sosa è sotto contratto fino 2025, ha fissato il prezzo per l’eventuale cessione a quota 25 milioni di euro. Una cifra decisamente importante. Le valutazioni proseguono, vi terremo aggiornati.