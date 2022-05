La Juventus trema: il Paris Saint-Germain vuole soltanto lui

La Juventus è avvisata: il Paris Saint-Germain ha una preferenza e fa tremare i bianconeri. L’indiscrezione e tutti gli ultimi aggiornamenti

Nel giorno di Juventus–Lazio e dei saluti a Chiellini e Dybala ai tifosi nella gara dell’Allianz Stadium’ che chiude la 37esima giornata del campionato di Serie A, la dirigenza bianconera incontra l’entourage di Paul Pogba.

Come raccontato da Calciomercato.it, oggi si tiene il vertice tra la società e gli agenti del centrocampista francese per discutere del possibile ritorno a Torino. Appuntamento alla Continassa, con la Juve che può contare sulla volontà del giocatore, disposto a tornare in bianconero e addirittura a ridursi l’ingaggio attuale. Ci sarà però da fare i conti anche con il Paris Saint-Germain: il club parigino ha Pogba in cima alla propria lista e sarebbe pronto ad offrire un contratto da ben 12 milioni di euro a stagione. Un altro nome destinato ad infiammare il calciomercato estivo è quello di Aurelien Tchouameni. Il PSG, però, sembra avere le idee piuttosto chiare.

Calciomercato Juventus, Pogba o Tchouameni: il PSG ha scelto

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, Leonardo preferirebbe puntare sull’usato sicuro e quindi su Paul Pogba, preferendolo al nuovo gioiello francese di proprietà del Monaco. Il primo si libererà a parametro zero, mentre il secondo ha una valutazione di almeno 40-50 milioni di euro. Per Tchouameni, inoltre, sembra intenzionato a fare sul serio il Real Madrid, che avrebbe già avuto un nuovo contatto col giocatore. Il PSG sta virando invece su Pogba e la Juventus è ora avvisata.