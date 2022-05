CM.IT | Italiano pronto al sì: la condizione per il rinnovo

Le condizioni del tecnico per prolungare il contratto con la Fiorentina

Tre-quattro acquisti per continuare il percorso di crescita, dopo una stagione che profuma d’Europa. Vincenzo Italiano ha le idee molto chiare in vista del futuro.

E’ pronto al rinnovo con la Fiorentina a patto, però, che vengano rispettate alcune richieste sul calciomercato. Il suo agente, Fali Ramadani, è in ottimi rapporti con la Viola e pertanto non è difficile immaginare un rinnovo – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – a cifre più elevate. Ma prima di prolungare l’accordo in scadenza nel 2023 (clausola da 10 milioni), Italiano vuole essere sicuro di poter contare su un gruppo rafforzato e migliorato. Tre i ruoli cerchiati in rosso: un attaccante, un centrocampista e un portiere affidabile. C’è poi da sciogliere il nodo Torreira, mentre sul fronte Piatek non ci sono novità: la Fiorentina difficilmente spenderà i 15 milioni di euro fissati per la conferma definitiva dell’ex Genoa.

Italiano piace al Napoli e all’Atalanta

Tornando ad Italiano, è inevitabile che il suo nome circoli molto in queste settimane negli ambienti di mercato. Il ds del Napoli Giuntoli, ad esempio, lo stima molto e potrebbe considerarlo in caso di clamoroso addio di Spalletti. Ricordiamo, infatti, che ci fu un contatto diretto tra le parti proprio mentre Italiano era sulla panchina dello Spezia. Anche l’Atalanta apprezza tanto l’ex centrocampista, ma è consapevole di partire svantaggiata. Per questo motivo, per l’eventuale post-Gasperini sta considerando pure Dionisi, Juric e Tudor. Quest’ultimo è legato al ds D’Amico, da tempo in parola proprio con i bergamaschi.