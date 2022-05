CMIT TV | Dybala non arriva da solo: doppio attaccante a costo zero

Lo scorso anno grande protagonista con la maglia dell’Inter, Romelu Lukaku è stato uno degli artefici dello scudetto nerazzurro. Il belga è stato poi protagonista del mercato estivo: il suo trasferimento al Chelsea è stato uno dei più importanti del panorama italiano ed europeo.

Il suo rendimento londinese però è ben al di sotto delle aspettative. Lukaku infatti, per buona parte della stagione, non è stato una prima scelta del tecnico Tuchel e non ha nascosto il suo malumore. Il suo agente Federico Pastorello ha voluto fare chiarezza su quella che è la situazione del giocatore, ma le voci di un possibile addio da Londra non si placano. E in tal senso non è da escludere un ritorno in Italia, magari ancora a Milano. Nel frattempo il clima attorno al giocatore resta teso, con il belga che si è sfogato sui social: “Non lascerò mai che qualcuno parli al posto mio”.