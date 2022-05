Lukaku spezza il silenzio e sbotta: “Non lo permetterò mai”

Romelu Lukaku è al centro delle voci, dopo una stagione negativa con il Chelsea. Ora l’attaccante si espone sui social con un messaggio decisamente chiaro

Romelu Lukaku, un nome e una garanzia, di gol sicuramente ma anche di fisicità, personalità e leadership. Questo vale sicuramente per la sua avventura all’Inter, dove il bomber ha spadroneggiato e trascinato i nerazzurri alla vittoria dello scudetto.

Poi il ritorno al Chelsea, voluto fortemente da Big Rom, ma qualcosa è andato storto. Gli errori sono stati tanti, l’incisività poca e poi ha perso anche il posto da titolare, nonostante l’altissimo costo dell’operazione per i Blues. Ora la stagione sta per volgere al termine e, in attesa che i londinesi cambiano a tutti gli effetti proprietà, potrebbe presto o tardi decidersi il futuro del belga sul calciomercato. Ne ha parlato anche oggi Federico Pastorello, agente del bomber, ma ora a esporsi è lo stesso attaccante.

Lukaku chiaro sul suo futuro: frecciata sui social

L’ex Inter si è espresso attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram con un messaggio netto e che non lascia spazio a interpretazioni: “Non lascerò mai che qualcuno parli al posto mio. Ho tenuto la bocca chiusa e mi sono concentrato sull’aiutare la squadra, per concludere la stagione nella maniera migliore possibile. Quindi se qualcuno da fuori cerca di dire qualcosa su di me e sul club, non deve farlo a nome mio”.