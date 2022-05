Cinque acquisti per Allegri: la Juventus fa tremare Inter e Milan

La Juventus punta la prossima stagione a ritornare a lottare per lo scudetto con le rivali Inter e Milan: il club bianconero punta a rafforzarsi massicciamente sul mercato

La Coppa Italia, nella finalissima di Roma con l’Inter, diventa fondamentale per la Juventus dopo una stagione deludente tra campionato e Champions League.

Il quarto posto in Serie A è solo il piazzamento minimo per la ‘Vecchia Signora’, con Massimiliano Allegri che ai nastri di partenza della prossima stagione vuole ritornare a lottare per lo scudetto con le altre big italiane. La dirigenza della Continassa pensa perciò a una massiccia campagna di rafforzamento per il mercato estivo: alla corte del tecnico livornese potrebbero arrivare 4-5 acquisti come riporta questa mattina ‘Tuttosport’.

Di Maria è un’occasione in attacco con l’addio del connazionale Dybala e rimane una pista calda che la dirigenza sta pensando di cogliere. Zaniolo resta un’alternativa di lusso ma occhio alla concorrenza del Milan. Rossoneri che sognano Milinkovic-Savic come regalo scudetto: il serbo, in uscita dalla Lazio, è sempre però un pallino di vecchia data di Allegri e viene valutato almeno 60 milioni di euro dal patron dei capitolini Lotito.

Calciomercato Juventus, Milinkovic e Skriniar i sogni di Allegri

Le alternative in mediana non mancano, tra le quali spiccano Jorginho e Paredes oltre a Frattesi e Renato Sanches. In mediana si valuta anche Thomas dell’Arsenal con l’eventuale sbarco a Londra di Arthur che continua a non convincere sotto la Mole. Sfumato Rudiger, per il reparto difensivo stuzzicano Gabriel e Skriniar: entrambi molto costosi, con l’interista che avrebbe giurato però amore ai nerazzurri e che potrebbe presto rinnovare il contratto con il club di Zhang. Emerson Palmieri è il primo nome se dovesse uscire Alex Sandro, Raspadori invece un jolly offensivo che la Juventus e Allegri continuano a tenere in seria considerazione.