Cessione già decisa, lo scambio ingolosisce la Juventus

Svolta possibile con il centrocampista che ha chiuso la sua esperienza in Premier: va alla Juventus con lo scambio

Mercoledì la finale di coppa Italia, poi le ultime due ininfluenti partite di campionato. Per la Juventus il futuro è già iniziato e la dirigenza bianconera è al lavoro per il calciomercato estivo.

Idee chiare dalle parti della Continassa dove Allegri si aspetta rinforzi importanti per poter dare l’assalto ad uno scudetto che manca da due anni. La Juventus interverrà quasi sicuramente in ogni reparto: in avanti serve il sostituto di Dybala, ma anche un vice Vlahovic, mentre in difesa si dovrà cercare chi sostituisca Chiellini e un terzino. Ma fondamentale saranno le operazioni che verranno fatte a centrocampo. E’ forse questo il reparto dove Allegri si aspetta il salto di qualità il prossimo anno e Cherubini è a caccia dei nomi giusti e delle occasioni migliori. Una potrebbe arrivare dalla Premier League dove c’è un centrocampista che sembra essere pronto a cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Arthur nello scambio: il centrocampista per Allegri

E’ Thomas Partey il nome che potrebbe far gola alla Juventus. L’ex Atletico Madrid, acquistato dall’Arsenal due anni fa per cinquanta milioni di euro, non ha mai convinto in pieno a Londra. Arteta, fresco di rinnovo, si aspettava ben altre prestazioni da lui ed allora la società – secondo quanto riferisce ‘fichajes.com’ – è pronta a metterlo sul mercato.

Una situazione che potrebbe appunto ingolosire la Juventus anche perché l’Arsenal può fissare un prezzo alla portata dei bianconeri: circa trentacinque milioni di euro. Ma l’operazione potrebbe decollare anche grazie ad uno scambio. Non è un segreto che i Gunners sono interessati ad Arthur. Il brasiliano è uno dei sacrificabili di Allegri e da Torino si potrebbe pensare ad un suo trasferimento a Londra per arrivare a Thomas.