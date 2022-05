Inter, Scamacca si ‘raffredda’: doppia alternativa per Marotta

L’Inter pensa sempre a Scamacca per l’attacco del prossimo anno, ma la pista si complica: i nerazzurri con due alternative

Più di qualcosa potrebbe cambiare nell’Inter del prossimo anno, a prescindere dalla eventuale conferma dello scudetto. Movimenti che si preparano attorno ai nerazzurri, anche nel reparto offensivo, dove Marotta è piuttosto attivo. Nerazzurri in vantaggio su Dybala, che però non ha ancora deciso sul suo futuro, come raccontato da Calciomercato.it.

Poi, da tempi non sospetti, l’interessamento per Scamacca, per il quale i contatti col Sassuolo sono frequenti. Ma la strada per il bomber dei neroverdi non è così semplice da percorrere. Carnevali ha fatto sapere, altrettanto con largo anticipo, che i gioielli della sua bottega si pagano cari. E al momento c’è distanza tra le parti.

Inter, Scamacca in salita: rispunta Duvan Zapata e non solo

Il ‘Corriere dello Sport’ conferma che la valutazione del Sassuolo per il suo attaccante rimane intorno ai 40 milioni di euro, ritenuti eccessivi dall’Inter. Marotta è pronto, se la situazione non dovesse sbloccarsi e non dovesse esserci un’apertura dagli emiliani, a virare su alternative. Piace Ekitike del Reims, su cui c’è anche l’interessamento di Roma e Milan. E occhio al ritorno in auge di Duvan Zapata, meno giovane degli altri due ma che potrebbe rappresentare una ottima alternativa a costi maggiormente contenuti visti i suoi 31 anni e l’impossibilità da parte dell’Atalanta di pretendere cifre esose.