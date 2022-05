La Juve ha scelto il nuovo centrocampista: via libera Inter

La Juventus ha individuato il grande colpo a centrocampo, con l’Inter che potrebbe rovinarne ancora i piani: arriva il via libera

Non è un mistero che il grande colpo di mercato dei bianconeri in estate non sarà l’erede di Dybala, ma sarà in mezzo al campo: la prima mossa sarebbe già stata fatta a Torino.

Sorride Massimiliano Allegri, che con l’ufficialità della qualificazione alla Champions League può pensare al mercato e a dare forma alla Juventus che verrà. Mentre Dybala sembra aver scelto l’Inter, i bianconeri guardano al centrocampo come al reparto che necessita dell’innesto più prestigioso. Il dubbio che ha tenuto banco a Torino nelle ultime settimane è relativo alle caratteristiche del grande colpo: meglio un regista o una mezzala? La scelta sembra propendere per la seconda ipotesi. Ora il rinforzo per il tecnico livornese inizia a prendere forma.

Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic-Savic | Sfida all’Inter per De Paul

Le valutazioni della Juventus sulla possibilità di raggiungere un grande regista in estate sembrano essersi raffreddate. Come raccontato su Calciomercato.it nella giornata di ieri, il sogno de Jong sembra essersi infranto contro le richieste del Barcellona: anche Jorginho potrebbe essere ‘snobbato’ dai bianconeri. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la volontà di ‘Madama’ sarebbe quella di prendere una grande mezzala con gol e qualità nelle gambe. Due nomi, in particolare, continuano a tenere banco a Torino: Milinkovic-Savic e… Rodrigo De Paul.

Il sergente della Lazio resta il nome più ambito da Massimiliano Allegri, ma trattare con Lotito potrebbe essere considerato uno dei gironi infernali ideati dalla mente di Dante Alighieri. Riportare l’argentino in Serie A, dopo una prima annata con l’Atletico Madrid contraddistinta dalle difficoltà, invece potrebbe essere più semplice. Sempre secondo la rosea, però, l’Inter si sarebbe mossa con anticipo sull’ex Udinese. La maggiore necessità della Juventus, in ogni caso, potrebbe sovvertire le gerarchie di mercato e permettere ad Allegri di accogliere De Paul. Con un Dybala che saluta potrebbe essere un altro argentino a cambiare il volto del centrocampo di ‘Madama’. Le grandi manovre sotto la ‘Mole’ sono iniziate.