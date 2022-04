Rudiger, è fatta: l’annuncio che conferma le indiscrezioni di CM.IT

Sul futuro di Rudiger arriva l’indizio probabilmente decisivo: ecco la conferma alle anticipazioni di Calciomercato.it

Il suo gol contro il Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League, non è servito al Chelsea per difendere il titolo di campioni d’Europa e avanzare alle semifinali. Ma ha di certo ribadito il suo valore assoluto come difensore a livello continentale.

Il giocatore è finito nel mirino anche della Juventus, ma per i bianconeri la concorrenza era molto agguerrita. A cominciare dall’ipotesi di un rinnovo con il Chelsea, poi scartata con l’annuncio di Tuchel che ha sancito l’addio ai Blues. Con anche i numerosi contatti in Spagna, prima con il Barcellona e poi con il Real Madrid. La pista ‘Blancos’ ha preso decisamente il sopravvento negli ultimi giorni con contatti sempre più intensi tra il Real e Rudiger, come raccontato da Calciomercato.it. I madrileni lo hanno messo nel mirino come un colpo ‘alla Alaba’ e secondo le nostre indiscrezioni l’accordo sarebbe vicino su una base di dieci milioni annui.

Rudiger-Real Madrid, sprint decisivo: Ancelotti si sbottona

Una conferma è arrivata dalle dichiarazioni di Carlo Ancelotti, tecnico del Real, al termine della gara di ieri con il Manchester City. L’allenatore ha prima dissimulato scherzosamente, poi ha fornito un indizio prezioso: “Tony Rudiger? Tony chi? Chi è? (ride, ndr). E’ ancora un giocatore del Chelsea, non posso dire niente”. Il tutto, sembra preludere al matrimonio, da celebrare a breve, tra il tedesco e il Real.