Svolta Rudiger, il doppio rifiuto che cambia tutto

Il nome di Toni Rudiger è uno di quelli maggiormente caldi in vista del prossimo mercato, la doppia decisione del difensore tedesco

Nella sua esperienza alla Roma, qualche anno fa, durata due stagioni, ha lasciato il segno. E al Chelsea ha continuato a crescere, affermandosi come uno dei migliori difensori d’Europa. Non sorprende che ora per Toni Rudiger ci sia la fila.

Il centrale tedesco è in scadenza di contratto con i ‘Blues’ a fine stagione e le pretendenti non mancano di certo. Tra i vari club che pensano seriamente a lui, come vi ha raccontato la redazione di Calciomercato.it, prova a farsi strada la Juventus. I bianconeri devono fare i conti con il Barcellona e con un possibile rinnovo con il Chelsea, ma non sono intenzionati a mollare la presa. Anche se bisogna registrare i nuovi contatti tra Rudiger e il Real Madrid, che si stanno intensificando negli ultimi giorni. La partita è piuttosto aperta e a dare un primo indirizzo piuttosto preciso giungono due notizie molto interessanti.

Rudiger, decisione presa sul futuro

In Inghilterra, il ‘Mirror’ riferisce che, poco prima dei noti problemi di Abramovich, Rudiger aveva rifiutato una offerta di rinnovo da parte del Chelsea da circa 12 milioni di euro a stagione. L’intenzione del tedesco pare dunque proprio quella di lasciare Stamford Bridge. Ma senza nessuno sgarbo alla sua attuale squadra. E infatti, la ‘Bild’ spiega che il giocatore avrebbe respinto una proposta da parte del Manchester United. Nessuna volontà di restare dunque in Inghilterra e trasferirsi in una squadra rivale. Addio deciso alla Premier League, dunque. Per scoprire in quale campionato giocherà l’anno prossimo, dovremo aspettare ancora un po’.