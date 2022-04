Doppio colpo dalla Juve, tutte le strade portano a Roma

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, su di lui c’è anche la Roma: doppio colpo per Mourinho da Torino

Anche le grandi storie d’amore possono finire e, spesso, lo fanno in maniera burrascosa: è proprio quello che è successo tra la Juventus e Paulo Dybala.

I bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto dell’argentino, che a fine stagione sarà libero di trovarsi una nuova squadra a costo zero. Uno dei calciatori più amati dai tifosi juventini lascerà Torino e, forse, anche la Serie A. Attenzione a quel ‘forse’, però, perché diversi club italiani potrebbero decidere di puntare forte sulla ‘Joya’: dall’Inter del suo grande estimatore Marotta alla… Roma di José Mourinho. Come rivelato sulla CMIT TV, anche i giallorossi sono entrati nella corsa per Paulo Dybala. Nella Capitale, tuttavia, da Torino potrebbe non arrivare solo l’argentino.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Dybala in Serie A | Volano a Roma da Mourinho

Uno dei fattori da considerare sempre con la giusta attenzione per i possibili trasferimenti e colpi di mercato sono le quote dei bookmakers. Anche riguardo al futuro di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi i bookmakers ci vengono incontro con una suggestione niente male. Entrambi potrebbero raggiungere José Mourinho nella Capitale e vestire la maglia giallorossa per la prossima stagione.

Secondo le quote ‘Sisal’, infatti, le quotazioni del doppio ingaggio a parametro zero da parte della Roma sono scesa drasticamente. L’arrivo di Dybala nella Capitale ora è quotato a 4.50, mentre quello di Bernardeschi a 6.00. Anche l’esterno carrarino, infatti, non rinnoverà il contratto con la Juventus e in estate sarà svincolato. Le quotazioni del doppio colpo da parte del club capitolino continuano a scendere e i tifosi sognano: il richiamo di José Mourinho potrebbe essere sufficiente per Dybala e Bernardeschi.