Juventus, Rudiger si allontana: lo sgambetto del grande ex

La Juventus spinge per Rudiger, ma la strada per il tedesco si fa in salita: un grande ex bianconero si mette di traverso

C’è una stagione da provare a concludere nel migliore dei modi per la Juventus, ma intanto, i piani per il futuro sono già stati avviati. I bianconeri ragionano già sulla prossima annata, quella che, nei programmi della dirigenza, dovrebbe riportare la squadra a lottare stabilmente per il vertice in Italia e magari anche in Europa.

Diversi gli obiettivi nel mirino, per il quale sono stati già mossi passi concreti. Uno di questi è, per la difesa, Antonio Rudiger, che interessa davvero alla Juventus ma non c’è ancora nessun accordo come raccontato da Calciomercato.it. Il tedesco, in scadenza di contratto con il Chelsea, è nel mirino anche del Barcellona, ma non è da escludere ancora del tutto un rinnovo con i ‘Blues’. Situazione tutta ancora da definire insomma, di certo a Torino hanno già preso la decisione di voler puntare su di lui per rafforzare la retroguardia. Ma sulla scena irrompe nuovamente un altro protagonista, che rimescola le carte.

Juventus, il Real Madrid torna sotto per Rudiger: la richiesta di Ancelotti

Anche Carlo Ancelotti ha una squadra da rinforzare. Il Real Madrid in patria è a un passo dal titolo e in Champions League può ancora giocarsi le sue carte, ma a sua volta dovrà cambiare qualcosa nella prossima stagione. Secondo ‘Marca’, il difensore tedesco sarebbe una sua richiesta specifica per la retroguardia, anche per fare in modo di riportare Alaba in fascia, lì dove si esprime al meglio. Venerdì scorso, avrebbe esplicitato al presidente Florentino Perez il suo desiderio di puntellare il reparto arretrato con alcuni innesti di spessore.