Assalto da 68 milioni di euro: la Juve può dirgli addio

Le ultime di calciomercato Juventus parlano di prima grande offerta per il giocatore nel mirino dei bianconeri. Ecco tutti i dettagli

A meno di sorprese sarà ten Hag il prossimo allenatore del Manchester United. L’arrivo dell’olandese alla guida dei ‘Red Devils’ rischia di scombinare i piani di calciomercato della Juventus.

Non solo Antony, ‘pupillo’ di ten Hag all’Ajax, il tecnico nativo di Haaksbergen avrebbe chiesto al club inglese anche l’acquisto di un suo illustre connazionale. Stiamo parlando di Frenkie de Jong, che al Barcellona non sembra più avere il posto assicurato. Specie in ottica futura. In scadenza nel 2026, il 27enne piace molto alla Juventus ma lo United di ten Hag, il quale lo ha già allenato proprio in Olanda, avrebbe decisamente più fiches da giocarsi.

Calciomercato Juventus, assalto United a de Jong: 68 milioni sul tavolo

Secondo ‘ElNacional’ il Manchester United è pronto a fare sul serio avanzando già una prima offerta da 68 milioni di euro. Offerta che il Barça dovrebbe respingere, visto che per il cartellino del suo numero 21 vuole non meno degli 86 milioni spesi tre anni fa.