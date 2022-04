Rifiuta il rinnovo, la Juventus si tuffa sul campione del mondo

Ha rifiutato il rinnovo di contratto ed è pronto ad andare via a giugno: la Juventus fiuta l’affare col campione del mondo

Qualità per il centrocampo della Juventus. E’ questo uno dei diktat per il calciomercato dei bianconeri. Tra le priorità di Cherubini per la campagna trasferimenti estiva c’è l’acquisto di un calciatore che possa far fare un salto di qualità al centrocampo di Allegri.

Da tempo si parla soprattutto di due nomi: il primo è Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United, e per il quale da anni ormai si vocifera di un ritorno a Torino. Il secondo è Milinkovic-Savic, in scadenza con la Lazio nel 2024, ma probabilmente arrivato alla fine della sua esperienza in biancoceleste. Due profili per i quali però la concorrenza è molto serrata: per Pogba c’è da fare i conti, ad esempio con il Psg e la stessa società francese è ingolosita dal colpo Milinkovic, calciatore che piace anche in Premier League e che in Italia non dispiacerebbe a Inter e Milan. Anche per questo la dirigenza juventina si guarda intorno alla ricerca di altri potenziali occasioni e una potrebbe arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Kroos dice no al rinnovo col Real Madrid

Al Real Madrid Toni Kroos è in scadenza di contratto nel 2023. Il suo rinnovo sembrava essere scontato ma gli ultimi avvenimenti stanno facendo crescere le probabilità di un addio. Se in campo i più giovani Valverde e Camavinga stanno conquistando spazio, fuori la proposta di Perez non ha convinto il tedesco.

Come si legge su ‘diariogol.com’, infatti, il presidente ha proposto un rinnovo annuale, mentre il mediano campione del mondo con la Germania nel 2014 avrebbe preferito un anno in più per chiudere la carriera con i blancos. Da qui il no alla offerta e la decisione di guardarsi intorno. Proprio questa situazione potrebbe allettare la Juventus con Kroos che sarebbe un innesto di qualità ed esperienza. Occhio però alla concorrenza del Manchester City, altra squadra alla ricerca di un rinforzo nella metà campo.