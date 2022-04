Kroos come Khedira: Ancelotti lo ‘regala’ alla Juventus

Occasione per la Juventus in vista del prossimo mercato estivo: Toni Kroos potrebbe lasciare il Real Madrid, la ‘Vecchia Signora’ fiuta il colpaccio

La Juventus ha già iniziato a pianificare il mercato per la prossima estate, dove Massimiliano Allegri chiede almeno un poker di acquisti alla dirigenza della Continassa.

Il tecnico bianconero vuole tornare a primeggiare in campionato e lottare la prossima stagione per lo scudetto già ai blocchi di partenza della stagione. A mancare è soprattutto un cervello di centrocampo, un profilo in grado di fare la differenza sia in termini di qualità che di esperienza nella mediana bianconera. Milinkovic-Savic e Pogba restano i sogni sulla lista di Allegri ma potrebbe presentarsi un’opportunità anche dalla Spagna per la ‘Vecchia Signora’.

Toni Kroos infatti non sarebbe più centrale nel progetto del Real Madrid, con Florentino Perez pronto a prendere una dolorosa decisione in vista della prossima estate. Stando al portale iberico ‘El Nacional’, il tedesco potrebbe dare l’addio alla Casa Blanca con il presidente pronto ad avallare la sua cessione. Kroos è stato uno dei peggiori nell’ultimo match contro il Chelsea, sostituito prima della rimonta della squadra di Ancelotti che è valsa la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Calciomercato Juventus, Kroos pronto all’addio al Real Madrid: Allegri fiuta il colpo

L’allenatore di Reggiolo avrebbe intenzione di puntare sui più giovani Valverde e Camavinga per il futuro, facendo a meno così di Kroos. Rinnovo quindi lontano per il 32enne nazionale tedesco, con il Real pronto a monetizzare a fine stagione vista la scadenza del contratto fissata soltanto tra un anno. Per l’esperto centrocampista potrebbero aprirsi le porte per un ritorno al Bayern Monaco ma occhio anche alla possibilità Juventus, sulle orme del connazionale Khedira. Allegri stima molto Kroos e la recete visita di uno dei suoi agenti alla Continassa potrebbe essere un segnale per un’eventuale trattativa per portarlo sotto la Mole. Un alfiere di centrocampo come Kroos farebbe comodo (eccome) alla ‘Vecchia Signora’.