Incontro UFFICIALE con la Juventus: il Milan ora trema

Summit a Torino tra l’agente e la Juve: spunta subito la caccia al nome. Lo stesso procuratore ieri si è incontro con il Milan

Il calciomercato, almeno non quello ufficiale, è già cominciato. Questo è infatti il momento in cui agenti e intermediari cominciano a gettare le basi per la prossima sessione estiva, incontrando dal vivo o tramite video-call dirigenti di più squadre. Uno di questi oggi ha fatto tappa a Torino, in casa Juventus dopo che ieri si era incontrato con Milan e Atalanta.

Stiamo parlando di Volker Struth, uno degli agenti più importanti della Sports360, agenzia tedesca che tra i suoi assistiti vanta gente come Toni Kroos. Ma anche Timo Werner, che in Inghilterra fanno sapere essere intenzionato a lasciare il Chelsea alla fine della stagione. Naturalmente sempre se venisse risolto il problema legato al cambio di proprietà, col conseguente sblocco del mercato. E sappiamo come in attacco la Juve avrà bisogno di nuovi innesti anche nel reparto offensivo, visto l’addio di Dybala e i riscatti in bilico di Morata e Kean.

Calciomercato Juventus, incontro con Struth: occhio a Weigl

Struth gestisce anche i difensori Upamecano e Schaer, ma è probabile che nell’incontro con Cherubini (vedi foto sopra) si sia parlato soprattutto di Weigl, centrocampista centrale in voga qualche anno fa e attualmente al Benfica. Il 26enne tedesco, che come perno davanti alla difesa potrebbe far molto comodo ad Allegri, ha una valutazione sui 20 milioni di euro e sarebbe stato nome ‘caldo’ pure del vertice col Milan. La Juventus prepara il sorpasso sui rossoneri.